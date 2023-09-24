8月商舖註冊宗數創14個月新高　惟核心區復甦緩慢

根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，8月份商舖註冊宗數創14個月新高，並按月上升約35.9%，至106宗(主要反映7月份市況)；註冊金額約17.4億港元，按月增加約8.3%。其中價值500萬至1,000萬元商舖錄得17宗註冊，按月上升約1.4倍，為升幅最大的類別；其次為價值1,000萬至2,000萬元，8月錄得24宗登記，按月增加約71.4%；價值500萬元或以下的商舖註冊量為46宗，按月上升9.5%。

8月錄得3宗逾億元的商舖註冊個案，當中包括鰂魚涌英皇道983-987A號瑞士樓多個舖位、荃灣荃威花園一期地下及2樓商場部分，以及西營盤皇后大道西476-482號永興樓多個舖位，作價分別為2.49億、1.7億及1.15億元。然而，四大核心區(中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀)僅錄得11宗註冊成交，按月增加2宗。若按地區劃分，8月升幅最大的是九龍區，按月增加約48.7%，其次為港島區，按月增30%；新界區升幅約15.8%。

美聯旺舖董事梁國文表示，雖然政府近日啟動「香港夜繽紛」計劃以提振「夜經濟」，但本港的經濟及支柱產業仍未恢復到疫情前的高峰期，加上近年的移民潮令本地的消費力及勞動力減少。因此，政府應在即將發表的施政報告中公布更多刺激地產業的政策，包括「撤辣」如取消買家及額外印花稅、降低上車門檻及增加按揭成數等措施。由於目前本港的物業價格已經累積不少的跌幅，而房地產業與本港經濟息息相關，所謂唇亡齒寒，假如政府再不推出提振地產業的措施，恐怕物業價值的下跌會造成負財富效應，令本港陷入通縮，進一步打擊香港的經濟。

面對近日港人北上深圳消費的現象，長遠而言，本港政府應效仿深圳，增加大型購物中心的供應，吸引全球各地的優質商戶來港進駐，從而令本港的商戶組合轉趨多元，為市民及旅客提供更多的消費體驗。同時，政府亦應適度放寬對商戶的管制，降低他們進場投資的門檻，以及節省其營運成本。