龔成：以親身經歷分析　衍生工具好唔好賺？

衍生工具(Derivative Instrument)是一種金融投資工具，當中的價值是來自或反映自它所指定之資產，可以是股票、指數、商品、貨幣等。一般常見的衍生工具有期貨、期權、遠期合約、認股證、牛熊證等。衍生工具可以用作對沖風險、套戥、投機等。

--對沖--

對沖人士由於不願承擔風險，故此便利用衍生工具預防市場上價格的變動。

雖然正股上帳面有損失，但因他買入了衍生工具，而這些衍生工具會因港交所下跌而獲利，這樣便能將獲利來抵銷損失，造成對沖的效果。同理，當港交所上升時，他所持的衍生工具就會虧損，但因為港交所上升了而同樣互相抵銷。

--套戥--

衍生工具的另一作用就是套戥，意思是相同貨品，但利用不同市場上價格上的差異，在一買一賣下，賺取當中無風險的利潤，這在以前資訊不發達時經常利用，因為同一貨品在一同市場可以開不同的價格，不過現時則較少，就算有都只是一瞬間。

而有人就利用衍生工具在不同市場以不同價格同時買入及賣出相似的金融產品，但必須經過精確的計算，並判斷到當中有套戥的存在機會。

其實衍生工具的原意是給人減少風險，即上面所講的對沖作用，但慢慢發展到只為投機的人愈來愈多。而香港有玩衍生工具的散戶，相信99%都是為投機的。

衍生工具由交入場費低，而且上落幅度相當大，因此很受散戶的歡迎。

--投機--

其實筆者自己十多年前亦很喜歡以衍生工具作投機，當時玩窩輪為主，是一種高風險的工具，最初有賺有蝕，但漸漸蝕多於賺，最後亦不再買這些衍生工具了。

不再參與有幾個原因，首先是筆者對這種投機行為在長遠計是否賺錢存疑，當然可能是我個人的技術問題。

另外就是潛在成本，這些工具往往有很高的潛在成本，但散戶卻不會注意，窩輪的買賣差價、時間的消耗都是很高的潛在成本。一般的投資，如將資金轉為某產品，如買樓、股票、債券，就能收到因時間過去而得到回報，如每月收租，每半年收股息、利息。

--負面報工具--

與物業等不停收租，有正回報的情況不同，衍生工具往往出現相反的情況，如窩輪，持有愈久時間值就勢愈消耗，變得愈不值錢(例如今天港交所股價是50元，某港交所窩輪為0.5元，當一個月後港交所的股價仍為50元，那該輪的價格必定比0.5元低，例如是0.3元)。

即是為獲得槓杆效果，將資金換成了負回報效果。當然因為這有機會獲得高回報，但當中的成本往往甚高，及被散戶忽略的。

而另一個不再玩這些衍生工具的原因是，這些工具必須要非當貼市，正股一瞬間的變動，就會造成衍生工具價格的大幅波動，筆者自問沒有這時間及本事去貼住個市，所以這些工具不適合我。

其實，所有投資工具，包括衍生工具都是中性的，即沒有好壞之分，只有適合與不適合，視乎你怎樣運用。

有些人可能玩這些工具玩得很好，但若果你沒有這時間、本事，那就不要見別人賺錢你就又去玩，因這只會得不嘗失，倒不如找一些真正適合你的工具來更更好。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)