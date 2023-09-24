人到中年後先轉行做IT　日本話你知要點做...

日本擬提供實習機會 助年長勞工進入科技業

日本媒體周日(24日)報道，當地政府將與科技產業合作，培訓中年人員成為程式設計員及軟件工程師，最長可實習6個月，期間支付報酬，冀藉此緩和科技業業勞動力不足的問題。

報道指，日本厚生勞動省新措施將針對有意轉換工種的非科技業勞工，包括40至50多歲人士，助他們接受成為軟件工程師及程式設計員的培訓。

日本經濟產業省料，到2030年，日本資訊科技領域將面臨多達80萬名勞工短缺問題。

最初2年試驗期間，料約60家公司參與，及約2,400名35歲或以上勞工參與實習。若計劃成功，厚生省將全面推廣。

隨終身僱用制及年功序列制等傳統衰落，日本產業面臨愈來愈多不確定性，許多中老年勞工尋求轉職。當地政府數據顯示，去年45至64歲尋求跳槽或換工作的人數約346萬人，較4年前增27％，增幅高於其他年齡層。

此外，許多企業亦採取措施去培養員工的數碼技能。例如，全日空航空5月間推出針對50至58歲員工的再培訓計劃，鼓勵其獲得數碼技能或取得會計等領域的認證。

札幌控股去年亦制定讓所有員工具備數碼能力目標，並為全集團約6,000名員工提供培訓。