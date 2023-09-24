偉鴻集團控股擬發可換股債　及增法定股本至1億元

假設可換股債券按換股價獲悉數轉換，則將會配發及發行最高26億股轉換股份，相等於公告日期該公司已發行股本約515.2%，及該公司經配發及發行轉換股份而擴大之已發行股本約83.7%(假設由該公告日期起直至可換股債券按初始換股價獲悉數轉換期間，該公司已發行股本概無其他變動)。

待完成後，發行可換股債券的所得款項總額及所得款項淨額(經扣除所有相關成本及開支)將分別為5,200萬港元及約5,150萬港元。該公司擬定將該等所得款項淨額用於償還集團的未償還銀行貸款以及結算此類成本及開支，包括但不限於因復牌而產生及╱或將產生的專業費用。

另該公司董事會建議於股東特別大會以普通決議案方式尋求股東批准通過增設90億股未發行股份將法定股本由1,000萬港元增至1億港元(分為10,000,000,000股股份)，該等股份在所有方面具有同等地位。

根據股份於最後交易日每股收市價0.990港元及股份於最後交易日前五(5)個連續交易日的平均收市價每股1.364港元計算，理論攤薄價格分別約為每股0.178港元及每股0.238港元，而換股股份的理論攤薄價值分別約為82.02%及82.55%。

該股份已於二零二二年五月十一日上午九時正暫停買賣並將維持暫停直至符合復牌指引載述的所有復牌條件為止。