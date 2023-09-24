灝景灣三房放賣1年累劈334萬　做價再失守「9球」

青衣灝景灣三房單位樓價再跌穿「9球」，累減逾300萬元後，以893.8萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌康蕙花園2座高層A室，實用面積約604方呎，三房間隔，放盤超過1年，最初叫價1,150萬元，因單位曾經漏水，令大部分買家卻步，直至近期業主面對現實願意減價，最終降至720萬元沽出，呎價約11,921元。

●美聯黎泳傑表示，筲箕灣形薈1A座低層H室，實用面積約281方呎，開放式間隔，叫價約590萬元，議價後終以483萬元成交，呎價約17,189元，原業主於2016年8月以約559.7萬元購入，轉手帳面蝕讓約76.7萬元，或貶值約13.7%。

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新界區

●利嘉閣彭錦添指，青衣灝景灣2座高層F室，實用面積約666方呎，早於2022年以1,228萬元放售，累減334.2萬元，剛以893.8萬元沽出，屋苑三房單位樓價跌穿「9球」，呎價約13,420元。

●利嘉閣蕭啟諾稱，天水圍居屋天祐苑C座高層7室，實用面積約433方呎，7月份已補價自由市場開價440萬元，新買家大半年前先預算不足，錯失入市機會，終以358萬元沽購入上址，累洞82萬元，呎價約8,268元。

●中原劉喜燕指，元朗錦綉花園9月暫錄約兩宗買賣，屋苑M段第1街雙號屋，實用面積約915方呎，開價約1,250萬元，5月減至1,180萬元，日前議價後以1,018萬元沽出，呎價約11,126元，累減約232萬元，新買家為外區換樓客。

●中原曾展鵬稱，沙田及大圍9月暫錄約31宗二手買賣，沙田河畔花園E座高層5室，實用面積約269方呎，一房間隔，7月放盤時叫價約420萬元，日前議價後以368萬元易手，累減52萬元，呎價約13,680元，新買家為一名長線投資者。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山雅典居8座低層A室，實用面積約727方呎，三房間隔，享海景，叫價875萬元，放盤兩個月，後調整至870萬元沽售，呎價約11,967元，原業主持貨逾3年，帳面僅獲利31萬元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢銀海山莊6座A室，實用面積約682方呎，套三房間隔，享全海景，以1,100萬元連車位成交，呎價16,129元，低市價約5%。

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