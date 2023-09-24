新盤周末錄52宗成交 交投按周升1.5倍
2023年09月24日 23:04
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受惠於月內首個全新盤公開發售，一手市場於周末(23及24日)兩日暫錄約52宗新盤成交，較上周末約21宗增加約1.5倍。
●土瓜灣站明雋單日賣9伙
佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站的明雋，最新推出的「720天先住後付付款計劃」於周日(24日)起生效，隨即連沽9伙，套現約4,700萬元。該集團營業及市務總監馮倩平表示，上述計劃只需繳付樓價6%即可取鎖入住。而最新售出的單位涵蓋開放式及一房間隔，成交價由約443.9萬至586.3萬元，成交呎價由19,215至22,637元。是次買家來自九龍及新界區，看中明雋已屆現樓，參觀現樓後即決定入市。發展商指，該盤於9日之內累售11伙，吸金近5,800萬元。
●屯門掃管笏凱和山首輪沽33伙 吸金逾1.53億元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，首輪銷售至今共售出33伙，套現逾1.53億元。據項目成交紀錄冊顯示，已售出的單位包括6伙開放式戶、13伙一房戶及14伙兩房戶，成交價介乎312.5萬至692萬元。
●馬頭角文曜5日內沽出19伙
建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，最新公布截至周日(24日)，於5日之內共售出19伙，套現逾2億元。另有4伙單位已被預留。該集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目自開放現樓示範單位予公眾參觀以來，參觀情況持續踴躍，累計錄得23伙單位已獲意向買家預留及選購。截至是日晚上8時，已售出的19個單位成交價介乎約598.8萬元至1,930.92萬元，呎價由約15,730元至21,360元。
●屯門飛揚第1期單日沽出兩伙 共涉逾1,734萬
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周日(24日)展開新一輪銷售，並即日售出兩伙，套現逾1,734萬元。包括1座22樓A室三房連天台特色戶，實用面積712方呎，連603方呎天台，成交價1,100.2萬元，呎價15,452元。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，上述兩伙買家均為租客，於項目樓花銷售時已參觀示範單位，是次第一時間到來參觀現樓單位，對項目質素及景觀進一步確認，並即時決定轉租為買。
●啟德跑道區澐璟周四起招標賣119伙
由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周日(24日)上載銷售安排，落實周四(28日)起招標發售119伙，當中5伙屬於首次推出的特色戶。包括8座38樓A室頂層特色戶，實用面積2,729方呎，四房間隔，連467方呎天台及77方呎平台。其餘4伙則屬第1座及第2座的低層連平台特色戶。 招標期截至明年6月30日，期間每日招標截標。
●西南九龍維港滙II兩房呎價約24,582元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周六(23日)以1,206.98萬元售出3B座17樓B室，實用面積491方呎，兩房間隔，呎價約24,582元。
●將軍澳海茵莊園兩日沽兩伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，於周六及周日錄得兩宗成交，共涉933.5萬元。包括1座35樓B5室，實用面積215方呎，開放式間隔，成交價403萬，呎價約18,744元。項目於9月累計賣出15伙，套現逾7,400萬。