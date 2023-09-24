新盤周末錄52宗成交　交投按周升1.5倍

受惠於月內首個全新盤公開發售，一手市場於周末(23及24日)兩日暫錄約52宗新盤成交，較上周末約21宗增加約1.5倍。

●土瓜灣站明雋單日賣9伙

●屯門掃管笏凱和山首輪沽33伙 吸金逾1.53億元

●馬頭角文曜5日內沽出19伙

建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，最新公布截至周日(24日)，於5日之內共售出19伙，套現逾2億元。另有4伙單位已被預留。該集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目自開放現樓示範單位予公眾參觀以來，參觀情況持續踴躍，累計錄得23伙單位已獲意向買家預留及選購。截至是日晚上8時，已售出的19個單位成交價介乎約598.8萬元至1,930.92萬元，呎價由約15,730元至21,360元。

●屯門飛揚第1期單日沽出兩伙 共涉逾1,734萬

●啟德跑道區澐璟周四起招標賣119伙

●西南九龍維港滙II兩房呎價約24,582元

●將軍澳海茵莊園兩日沽兩伙