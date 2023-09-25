周樂樂：市場或止跌回升　續關注國產受益板塊

回顧上周，A股走勢震盪反覆，回補早前下跌缺口後，滬指重返3,100點，其中，上證指數上漲0.47%、深證成指上漲0.34%、創業板指上漲0.53%，而科創50小幅下跌0.47%。申萬一級產業中，17升14跌，漲幅前三為通訊(2.97%)、非銀金融(1.94%)及銀行(1.49%)，跌幅前三為美容護理(-3.22%)、社會服務(-2.82%)及有色金屬(-1.94%)。資金流向方面，上周五萬得全A成交額快速回升到7,663.62億元人民幣(下同)，環比較上個交易日大幅放大1,866.57億元，可見底部區域市場人氣不足到極致後一舉出現大反轉，對於市場情緒修復極為有利。

國內市場，上周央行及四部門積極回應經濟熱點，強調中國穩健貨幣政策，將繼續精準有力實施好穩健的貨幣政策，加強逆周期調節和政策儲備，以高品質金融服務助力高品質發展，一系列訊號有助於穩定市場預期。政策支持基調進一步明確下，相關領域的支持措施可望陸續落地。資金面方面，9月LPR利率雖然維持不變，但央行持續投入市場流動性，維護季末流動性穩定。筆者認為，目前市場正在底部區域震盪調整，不斷積蓄動能。隨着政策逐步落地，經濟邊際好轉預期可望兌現疊加匯率的逐步企穩，市場或在震盪整理中迎來上行，持股過節或較為妥當，但仍需留意兩市量能變化和北向資金流向帶來的信號。

另一個重磅消息是中美雙方商定成立經濟領域工作小組，包括「經濟工作小組」和「金融工作小組」。筆者相信，在央行釋放穩匯率信號和國內基本面向好的提振下，人民幣可望止跌企穩。而在全球情勢逐漸明朗的前提下，中美在此時間點的正向表態有助於外圍環境的正向回饋。

外圍市場觀察，近期油價持續走高，美國8月通脹數據超預期反彈，美債孳息率和美匯指數再度走高。鮑威爾9月議息會議維持利率不變，但鷹派表示已做好了在適當情況下進一步升息的準備。目前來看，市場對於11月進一步升息的預期並沒有發生顯著升溫，仍維持在30%的水平，而降息周期的開啟預計還需等待至明年下半年，海外貨幣環境緊縮時間進一步延長。

展望下周，A股即將進入到節前一周的博弈期，考慮到市場止跌回升的機率較大。這次十一長假長達8天，出行需求或大幅釋放，這將非常有利於假期資料的超預期回升，因而持股過節的勝率較高。產業配置方面，可關注：(1)「活躍資本市場」政策基調堅定，回調帶來再布局機會的非銀金融板塊；(2)地產政策密集出台，一線城市成交改善背景下，「地產鏈」的修復性機會；(3)國產化替代的大背景下，華為高端製造產業鏈催化下的科技板塊(通訊、電腦、半導體)。

勝利證券副首席運營官 周樂樂