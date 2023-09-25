港股黑期下試萬八關　Bitcoin跌1%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.04%，報105.55；港匯見7.8201；離岸人民幣(CNH)報7.2983；美元兌日圓處148.44；歐元報1.0648，英鎊報1.2241。金價處1,924.74美元。布油報92.38美元，紐油報90.53美元。比特幣(Bitcoin)跌1.2%，報2.62萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水40點，下試18,000點關口。

●道指上周五(22日)收報33,963點，跌106點或0.31%；標指收報4,320點，跌9點或0.23%；納指收報13,211點，跌12點或0.09%。全周累計，道指、標指與納指分別跌1.9%、2.9%及3.6%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,006點，跌51點或0.28%。

●9月恒生指數夜期收報18,040點，跌57點，低水17點，成交17,006張。

●紐約期油上周五收報每桶90.03美元，升0.44%，全周累升0.01%；倫敦布蘭特期油收報每桶93.27美元，跌0.03%，全周累跌0.7%。

●紐約期金上周五收報每安士1,945.6美元，升0.3%，全周累跌0.03%。

●英國富時100指數上周五收報7,683點，升5點或0.07%；德國DAX指數收報15,557點，跌14點或0.09%；法國CAC指數收報7,184點，跌29點或0.4%。

●新股途虎以每股28港元下限定價。香港公開發售錄得超額認購約1.67倍，有入飛的投資者人人有份。

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