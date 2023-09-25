和譽ABSK011 HCC臨床試驗獲美國FDA批准

此次獲批的研究是一項開放的評價ABSK011在晚期實體瘤患者中的安全性、耐受性與藥代動力學I期臨床研究。這是上海和譽醫藥在中國以外展開的首個Irpagratinib臨床試驗。

2022年12月，上海和譽醫藥公布Irpagratinib在中國進行的針對FGF19過表達的二線HCC患者的I期初步結果，展現出優異的安全性及療效。

上海和譽醫藥還將在今年10月舉行的2023年歐洲腫瘤學會(ESMO)年會上公布Irpagratinib在該I期臨床試驗中的進一步最新結果。

與此同時，上海和譽醫藥還在中國內地對FGF19過表達的晚期HCC患者進行Irpagratinib聯合抗PD-L1抗體阿替利珠單抗(羅氏製藥研製)的II期試驗，該試驗已於2022年2月完成首例患者入組。