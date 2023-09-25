和譽ABSK011 HCC臨床試驗獲美國FDA批准
2023年09月25日 08:14
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和譽(02256)宣布，附屬公司上海和譽醫藥自主研發的高選擇性小分子成纖維細胞生長因子受體4(FGFR4)抑制劑Irpagratinib(ABSK011)獲美國FDA批准可開展其單藥在晚期肝細胞癌(HCC)患者中的I期臨床試驗。
此次獲批的研究是一項開放的評價ABSK011在晚期實體瘤患者中的安全性、耐受性與藥代動力學I期臨床研究。這是上海和譽醫藥在中國以外展開的首個Irpagratinib臨床試驗。
2022年12月，上海和譽醫藥公布Irpagratinib在中國進行的針對FGF19過表達的二線HCC患者的I期初步結果，展現出優異的安全性及療效。
上海和譽醫藥還將在今年10月舉行的2023年歐洲腫瘤學會(ESMO)年會上公布Irpagratinib在該I期臨床試驗中的進一步最新結果。
與此同時，上海和譽醫藥還在中國內地對FGF19過表達的晚期HCC患者進行Irpagratinib聯合抗PD-L1抗體阿替利珠單抗(羅氏製藥研製)的II期試驗，該試驗已於2022年2月完成首例患者入組。