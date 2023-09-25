【高盛推介】阿里、美團回吐　資金上周積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五發力反彈，升約3.9%，今早(25日)則早段高見86.5元後倒跌。現報85元，跌約1%。有報道引述消息指，阿里旗下物流平台菜鳥將最快於下周遞表申請在香港上市。

美團上周五重上120元水平，升約3.9%，今早回吐。現報117.4元，跌約2.8%，跌幅較大市深。有報道指據數據顯示，今年國慶長假旅遊預訂量於美團、大眾點評旅遊消費訂單較2019年翻倍增長。

觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於近期獲資金積極吸納，上周5個交易日共錄得約1,860萬元資金流入。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約400萬元。

美團方面，好倉於上周五獲資金轉向沽出，上週5個交易日計則共錄得約2,060萬元資金流入。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約530萬元。

阿里購19063，行使價92.93元，2023年12月20日到期，實際槓桿8.6倍，低面值、高槓桿。

阿里購18616，行使價100.98元，2024年1月24日到期，實際槓桿8.0倍，輕微價外、中年期。

阿里沽17903，行使價81.95元，2023年11月29日到期，實際槓桿8.2倍，貼價。

美團購17553，行使價130.1元，2023年11月27日到期，實際槓桿8.6倍，中短期輕微價外、高槓桿。

美團購19690，行使價140.1元，2024年3月14日到期，實際槓桿5.8倍，中年期、時間值損耗較低。

美團沽17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿6.8倍，貼價、高敏感度。

美團沽18458，行使價113.4元，2024年4月23日到期，實際槓桿3.8倍，中年期、時間值損耗較低。

阿里及美團牛熊證條款：

阿里牛52626，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率7.2倍。

阿里牛57503，收回價73元，行使價71.5元，換股比率100，槓桿比率6.3倍。

阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率5.4倍。

美團牛65292，收回價110元，行使價107元，換股比率100，槓桿比11.2倍。

美團牛65291，收回價100元，行使價97元，換股比率100，槓桿比5.6倍。

美團熊53325，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率3.5倍。

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