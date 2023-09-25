李偉傑：恒指恐下試17300點　博科技股用呢套策略...

有傳內地考慮放寬外資對部分A股持股上限，華盛證券經紀部董事李偉傑指，即使傳聞屬實，但亦都要留意外資是否真的有意欲增持A股，暫未見得到。另外，本周公布的美國個人消費支出(PCE)物價指數，要留意通脹是否回落，將左右聯儲局加息預期，目前美匯強勢對非美元資產構成壓力，港股宜守8月創下的今年低位17,573點，否則下試去年17,300裂口位，暫時上方睇18,300點，若成交配合，則有望挑戰50天線，即約18,600點。

科指周一(25日)略為回吐，李指出，上周五的利好消息，如有傳阿里巴巴旗下菜鳥申請在港上市，暫時都只是聞樓梯響，反彈力度未算顯著，但股價現水平都值得吸納，預料第四季可望進一步轉強，如投資者注碼有限的話，可考慮以ETF一籌子買入科技股。

內地長假期將至，李指出，旅遊及消費等相關受惠股，都未見有行情，市場都不願意炒作，反映投資者都相對審慎，尤其餐飲股相當弱勢，不宜沾手；影業股則已炒高，宜待回調才考慮。