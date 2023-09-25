中銀香港料更多港人北上　再推數字人幣跨境消費紅包

該行表示，由即日起合資格客戶可於BoCPay一鍵領取深圳市福田區及羅湖區消費紅包共200元數字人民幣。此外，全新註冊客戶透過BoCPay登記開通數字人民幣錢包，可額外獲100元數字人民幣紅包，合共享達300元數字人民幣紅包。

中銀香港數字貨幣專項工作組副總經理陳光表示：「中銀香港早前在香港推出大規模推廣活動，鼓勵客戶到深圳以數字人民幣消費，廣受歡迎，期間每筆交易平均近300元人民幣。與深圳市福田區及羅湖區的合作中，重點關注香港客戶集中消費的熱門商圈。自活動啟動後，商圈內的更多商戶亦積極支持並開始習慣接收香港遊客使用數字人民幣進行支付。中秋、十一長假期臨近，預計將會有更多香港客戶北上消費。因此，該行推出新一輪的消費紅包，讓客戶靈活領取深圳市福田區和羅湖區的消費紅包，以享受數字人民幣的消費便利。