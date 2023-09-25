證監會：將增設申請虛擬交易平台名單　暫有4間在列

為增加市場對虛擬資產交易平台的清晰度，香港證監會將在其網頁上刊載一系列虛擬資產交易平台名單，包括持牌平台名單、結業平台名單、被當作獲牌照平台名單，以及新增的申請者名單。金融科技組主管黃樂欣表示，申請者名單僅供投資者查證平台有否就其申請作出虛假聲明，投資者若要交易，應參考證監會的持牌交易平台名單。

她指，目前申請者名單有4間平台在列，分別是HKBitEx、Hong Kong BGE、HKVAX及Victory，強調有關平台仍未取得牌照，希望大眾不要有錯覺，認為這名單上的機構是安全可靠，另大眾亦應小心留意平台的名字，因為不少平台的名字非常相近，「可能差一個字」，要小心與名單作核對，重申投資者應選擇持牌平台進行交易。

證監會上周二在聯合記者會上指不公開申請者名單，是憂慮會誤導市場，讓大眾誤會有關平台將會受到規管。不過，不足一周轉軚，黃解釋，根據公眾要求，決定公布申請平台名單。重申名單上的平台只是申請中，並非有牌的平台，證監會未來亦會加強有關的投資者教育。

行政總裁梁鳳儀補充，會在盡量透明的制度下，公開證監會現時申請的平台。現時許多平台聲稱自己正在申請或準備申請證監會的牌照，公布有關名單，能讓大眾查證。她一再強調，申請者名單上的平台不代表符合監管框架的所有要求。