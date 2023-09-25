【高盛推介】騰訊重回300元水平 資金積極部署
2023年09月25日 11:15
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊上周五重上310元水平，升約3.5%。今早(25日)低開約0.7%，及後失守310元水平，最低見305.2元。現報305.8元，跌幅較大市深。有券商料未來幾年小遊戲的市場份額將持續增加，及國內遊戲貨幣化將會保持11至13%增長。該行並對騰訊的盈利預測正面重估，如予「增持」評級。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於上周獲資金積極吸納，5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,740萬元，為上周最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周三至上周五共錄得約70萬元資金流入。
觀察港股通資金流向，騰訊於上周五獲北水轉向吸納，錄得約5.7億元資金淨買入。
騰訊購20106，行使價360.2元，2024年3月25日到期，實際槓桿7.3倍，新上市、中年期、輕微價外。
騰訊購19391，行使價370.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿12.5倍，輕微價外、高槓桿、低面值。
騰訊購19392，行使價380.2元，2024年1月26日到期，實際槓桿10.7倍，低面值。
騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿10.5倍，行使價280元以上、3個月期以上最高槓桿產品之一。
騰訊沽16028，行使價288.68元，2023年12月19日到期，實際槓桿9.9倍，輕微價外、低面值。
騰訊牛熊證條款：
騰訊牛62938，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率16.3倍。
騰訊牛65137，收回價280元，行使價277.2元，換股比率500，槓桿比率10.4倍。
騰訊熊54649，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率14.0倍。
騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率10.6倍。
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