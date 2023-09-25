福特帶頭試水溫？與加拿大工會達成薪酬新協議

美國三大車廠與工會就薪酬調整的爭拗可望出現轉機！福特汽車率先試水溫，與加拿大的工會達成協議。而上周五(22日)美國汽車工人聯合會(UAW)將罷工行動升級，亦未有涉及福特。

外媒報道，福特加拿大工人周日(24日)投票批准了加拿大工會Unifor早前與福特達成為期3年的薪酬新協議。根據協議內容，未來3年福特將向工會成員提供高達15%的工資升幅，包括第一年加薪10%，第二及第三年分別加薪2%及3%，並向公司所有在職員工發放1萬美元的生產率和質量獎金等。

此外，新協議還包括增加所有級別員工的每月基本福利和特殊津貼，涵蓋固定福利和混合退休金計劃等。分析認為，Unifor將會以福特的協議作為藍本，與另外兩大車廠通用及Stellantis展開薪酬新協議討論。

UAW主席Shawn Fain日前表示，與福特汽車在過去一周的談判有很大進展，例如福特同意恢復在2009年暫停實施的生活成本調整機制，增加利潤回饋，以及提供對關廠發動罷工等權利，因此新一輪罷工行動沒有涉及福特。

與此同時，美國運輸部長Pete Buttigieg表示，三大車廠的巨額利潤應該為有價值的工人加薪，實現UAW及三大車廠的「雙贏」局面。他指出，上調薪金可以為雙方在合約談判中取得勝利，除了UAW工人獲得大幅加薪和工作保護，車廠也可繼續蓬勃發展。他續稱，美國總統拜登很自豪能夠成為美國有史以來最堅定支持工人、支持工會的總統。拜登將於周二(26日)前往密歇根州支持罷工的UAW成員。