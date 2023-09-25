中國稀土霸主地位恐動搖！呢個鄰國準備挑機...

中國向來主導全球稀土供應，各國開始對此感到憂慮，擔心一旦中國大規模限制出口稀土，將會再次出現供應鏈危機。外媒報道，根據相關企業透露，越南預計在明年重啟國內最大的稀土礦場，推動一項由西方支持的計劃，藉此削弱中國在關鍵原材料的主導地位。同時讓越南在建立稀土供應鏈的目標向前邁進一大步，其中包括發展將礦產精煉製成用於電動車、智能手機、風力發電機所需稀土磁鐵的能力。

據報，越南政府第一步打算在年底前針對東堡(Dong Pao)礦場多個區域進行招標。國營的越南稀土公司董事長劉英俊表示，招標時間仍可能改變，但政府確實計劃重啟稀土礦。劉指出，越南稀土公司希望能贏得特許權，讓公司每年能夠開採約1萬噸的稀土氧化物(REO)當量，約佔該礦場預期年產量的1/3。根據美國地質調查局稱，這將使東堡礦場的產量略低於加州山隘(Mountain Pass)礦場的產量，是全球最大的礦山之一，2022年共產4.3萬噸稀土氧化物當量。

此外，越南也計劃開發更多礦區，今年7月河內訂定了2030年產6萬噸REO當量。顧問公司Project Blue研究分析師David Merriman表示，這將使越南在2030年前的產量，達到中國預計產量的5%至15%，越南的目標充滿野心，但並非完全不可能。

事實上，自俄烏戰事爆發導致供應鏈中斷以來，許多國家擔心中國對戰略礦產的控制，以及北京與美國和盟友的爭端，會令到稀土供應短缺。中國在今年對應用在半導體的金屬鍺及鎵實施出口限制，有專家警告，中國限制出口鍺及鎵，恐怕只是一個開始。

根據美國地質調查局資料，越南擁有全球第二大稀土礦藏，但多數仍未開發，並因中國幾乎壟斷全球市場、壓低價格，導致越南的投資受到阻礙。美國總統拜登9月出訪河內時，簽署了一項協議，盼提升越南稀土對投資者的吸引力。