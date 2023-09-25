何解聯儲局要蝕錢裁員？原來中正回力標...

美國持續加息不但傷及股市及經濟，就連「始作蛹者」的聯儲局亦中「回力標」，將要面對大額虧損，並計劃裁員縮減開支。

外媒報道，由於聯儲局手握大量美國國債，加息導致債價暴跌。同時，聯儲局要支付美國銀行業存放在該會的存款利息，過去一年激進加息最終傷到自己，市傳近期虧損突破1,000億美元(約7,800億港元)大關，市場預期明年虧損或會擴大一倍，高達2,000億美元。由於聯儲局是獨立營運，面對龐大虧損，準備今年底前裁員300人去節省開支，是該會自2010年以來的首次裁員。

為了對抗美國通脹，聯儲局由2022年3月開啟加息，至今已加息11次，累計加息幅度達5.25厘，將聯邦基金利率推升至22年來的最高水平。

聯儲局的資產是持有債券收益，以及向銀行收取的一系列服務費用，用於支付華盛頓及全國其他城市近2.4萬名員工每年約63億美元的薪金及開支。自從開始加息以來，聯儲局每年的支出都超過了收入。因為美國的銀行將大量閒置資金存在聯儲局，聯儲局需要支付存款利息，是高於包括約7.5萬億美元債券及抵押貸款支持證券投資組合中所獲得的收入，令聯儲局出現業務虧損。