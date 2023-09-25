滙豐與杜拜簽訂諒解備忘錄　共拓商業及投資機遇

滙豐與杜拜經濟及旅遊部簽訂諒解合作備忘錄，合作推廣香港和杜拜的商業和投資機遇。

備忘錄旨推動杜拜和香港的經濟和金融互聯互通，包括支持兩地企業、金融機構、高資產值人士及家族辦公室，在中東、北非或亞洲開拓更多機遇；支持金融互聯互通、雙邊貿易和投資，以及兩地資本市場發展；透過舉辦大型活動，推廣杜拜和香港作為金融樞紐的地位；互相分享對市場的見解、訊息共享，幫助企業和個人開拓機遇。

杜拜經濟及旅遊部旗下杜拜經濟發展公司行政總裁Hadi BADRI表示，自今年初公布「杜拜經濟議程D33」，持續見到來自香港和內地的企業落戶杜拜，以及來自兩地的外國直接投資項目；亦有相當數目的杜拜企業落戶香港和內地，或投資當地項目。這次與滙豐的合作將進一步推動這個趨勢，利用雙方的優勢、對市場的深入了解及提供的服務，便利企業、投資者及家族辦公室，把握更多新機遇。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，香港和杜拜擁有很多互利互補之處，連繫着亞太區和中東市場的貿易、投資以及人才流動。滙豐深深扎根於兩地，客戶關係源遠流長，洞識兩地商貿走廊的龐大機遇，能夠協助客戶抓住商機、擴大優勢。