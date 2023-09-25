梁鳳儀：JPEX事件反映監管對推動行業發展的重要性

在港無牌經營的虛擬資產交易平台JPEX 涉嫌欺詐一案轟動全港，香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，今次反映監管對推動行業發展的重要性，而制訂虛擬資產監管規定的初心是提供一個受監管的渠道，讓投資者的資產受保護。

她指出，現時已經有很多保障措施確保投資者，其他金融產品亦無法完全排除詐騙，強調最重要是有機制讓投資者安心，不會因為出現懷疑違法行為，就改變香港發展虛擬資產的方向，強調未來會加強訊息傳播和投資者教育，推動行業發展。

被問到證監會當初落實提供12個月的過渡期在港營運的虛擬資產平台，是否成為案中的監管漏洞。梁鳳儀指，過渡期是基於市場情況設立，也是一個必要的過程。

金融科技組主管黃樂欣補充，過渡期是為了讓已在港經營的平台，有合理時間申請牌照、改善內部監控和遵守監管法規，以及讓無意領平台能有序地結束在港業務及停止積極推廣服務，強調一早已向業界表達有關要求。

黃氏指，無論有否過渡期，不法分子會繼續做違法行為，提醒大眾要保持警覺，而證監會及投委會近期推出一項關於防詐騙的公眾教育活動，並會循多渠道多方式進行投資者教育，提升大眾對虛擬資產及欺詐的認識。

梁鳳儀又指，平台要容許散戶投資須經證監會審視，首先要取得證監會牌照，其後要滿足一系列證監會指引要求，才能獲准向散戶提供服務，強調有關條例及要求是清晰。