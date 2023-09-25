【產經直播】港股又失萬八關　後市穿底機會大？

2023年09月25日 16:25
  • 東網電視
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    亨達財富管理董事總經理姚浩然（左）
    港股再失萬八關。恒指周一(25日)低開10點後，愈跌愈有，以近全日最低位收市，收跌328點，報17,729點，成交又縮至742億元。港股幾近回吐上周五(22日)的大部分升幅，何解跌得咁急？後市穿底機會大？逢高加沽操作先係王道？
    市場不乏正面消息，有傳內地將放寬外資對部分A股持股上限。另外，中美雙方宣布成立經濟領域工作小組，加強雙方商貿合作，中美關係破冰在望。不過內地A股同港股一樣照跌，以上消息對兩地股市利好作用有限？
    內房危機又現，恒大(03333)取消原定的債權人會議，稱將重新審視建議重組的條款，又稱目前情況無法滿足新票據的發行資格，股價大跌兩成一；停牌超過一年的中國奧園(03883)復牌，急跌七成二。兩者拖累內房股氣氛，龍湖(00960)、碧桂園(02007)分別插逾6%及逾7%，融創(01918)亦有瀉一成，消息或會引發內房新一輪跌浪？
    地產股受壓。按證公司上周五公布，上調樓花按揭保險計劃成數，現時1,000萬元或以下樓花可做九成按保，為今年第二度「減辣」，新地(00016)、恒地(00012)、新世界(00017)仍要跌，措施未能刺激本地地產股反彈？反映市場對樓市後市不看好？
    生科股標青，藥明生物(02269)升2%，高盛指，內地打擊醫藥行業反腐行動正面，料防守性中資醫藥股可錄較佳回報，並睇好藥明康德(02359)、百濟神州(06160)等的股份，生科股邊隻最得跟進？
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