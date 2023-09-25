【產經直播】港股又失萬八關　後市穿底機會大？

港股再失萬八關。恒指周一(25日)低開10點後，愈跌愈有，以近全日最低位收市，收跌328點，報17,729點，成交又縮至742億元。港股幾近回吐上周五(22日)的大部分升幅，何解跌得咁急？後市穿底機會大？逢高加沽操作先係王道？

市場不乏正面消息，有傳內地將放寬外資對部分A股持股上限。另外，中美雙方宣布成立經濟領域工作小組，加強雙方商貿合作，中美關係破冰在望。不過內地A股同港股一樣照跌，以上消息對兩地股市利好作用有限？

《東網Money 18》搵嚟亨達財富管理董事總經理姚浩然同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道