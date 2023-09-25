道期升92點 金價下試1920美元
2023年09月25日 16:26
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美匯指數報105.65；港匯見7.3135；離岸人民幣(CNH)報6.7356；美元兌日圓報148.46；歐元處1.0637；英鎊報1.2231。金價報1,921美元。油價向好，布油報94.02美元，紐油報90.66美元。比特幣企2.6萬美元。道指期貨升92點。
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