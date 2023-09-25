王幹文：SPAC在港發展令人失望　倡7措施優化

特殊目的收購公司(又稱SPAC)的上市機制在港生效了逾1年半，惟香港股票分析師協會SPAC委員會主席王幹文認為，SPAC發展令人大失所望，用「陷入僵局」亦不失為過，並提出7項措施優化操作等流程。

該會建議，在實操中進一步明晰SPAC發起人的適格要求、允許普通投資者參與認購及交易、適當提高權證的攤薄上限，同時引進附權股(Right)和超額激勵做法(Over-Funded Trust)、降低PIPE投資門檻，允許PIPE投資於併購交易公布後擇機落實、取消發起人提成權，併購交易中引進國際通行做法的Earn-Out機制、權證採取現金行權、同時在僅限專業投資者參與認購及交易背景下，應允許發起人參與併購交易表決。

與此同時，Aquila亦是唯一一間在上市後近1年半才公布併購交易的公司，王指歸根究柢是因SPAC上市規則，要求SPAC在公布併購交易前要落實PIPE投資(即獨立第三方)，為PIPE投資設置了極高門檻要求。

他又批評，監管當局對SPAC上市審批上太嚴苛，上市發售過程相關專業投資者的數量和結構要求並不容易滿足，吸引不到國際投資者及國際發起人進場，「發起人至少持有6號牌或9號牌，又要持有至少10%股份，窒礙發起人申請，且14間SPAC都只是中港公司。」

王又指，權證是提升投資回報及吸引投資者進場的重要工具，惟本港權證攤薄上限為50%的做法不具吸引力，疊加限制散戶參與投資，增加了SPAC在港上市銷售難度。同時SPAC上市規則下SPAC首次發售籌資額不低於10億港元的門檻是過高，應考慮予以降低至7億港元。

此外，他認為，雖然早前中證監推出「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」，針對主要業務經營活動在中國境內的公司，赴海外上市或於海外上市後進行募資，必須向中國證監會報備，並採「事後備案」制，但港府應主動與國務院商討，提倡吸引白酒、醫美這批優質內地企業來港上市。