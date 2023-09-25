【釐清時序】證監會：曾給予JPEX機會回應　惟其態度迴避

無牌虛擬資產平台JPEX涉嫌欺詐一案，與香港證監會調查關係撲朔迷離。香港證監會在記者會上還原時序，法規執行部執行董事魏弘福(Christopher Wilson)表示，證監會於2022年初留意到JPEX網站和廣告有涉嫌虛假陳述，包括聲稱持有海外牌照，故證監會其後向其JPEX查詢實際控制人身份、聲稱所領有的海外牌照是否允許其進行虛擬資產相關等，並曾給予他們機會，惟因其態度迴避，至2022年7月將其列入證監會的無牌公司及可疑網站名單，並繼續進行涉及多個司法管轄區和多方的複雜調查。

他續指，在2023年4月，證監會收到投資者投訴，無法從JPEX提取資產，同觀察到JPEX的宣傳更加進取，而且產品設計可疑。因此，當虛擬資產交易平台監管制度正式實施，法規執行部啟動更正式調查，及後於9月13日發布警告，並轉介予執法部門，目前亦進行調查當中。另正在與執法部門探討，建立專門的管道，以分享有關虛擬資產交易平台的信息。

魏弘福指出，若欺詐行為可能違反《證券及期貨條例》或《反洗錢條例》時，證監會必定會對其進行調查，而通常也讓執法部門介入，因他們比證監會擁有更大的調查權力。坦言在某部分情況下，執法部門可能會比證監會更適合採取更快的行動，但強調證監會不容忍市場上的欺詐行為，如有發現，會進行調查，亦會根據其調查結果，將有關機構列入其可疑名單、轉介執方部門或與採取聯合調查。

JPEX自被證監會點名警告後大幅提高提款手續費，同時繼續交易虛擬資產。據區塊鏈上數據分析，JPEX一直轉移將加密資產至由其發行的平台幣「JPC」。被問到證監會能否截停、或與其他海外金融監管機構合作堵截JPEX轉移資產，魏弘福僅指，警方正領導相關調查行動，暫時不便透露詳情。

市場有指證監會對於不涉及《證券及期貨條例》或《反洗錢條例》的調查能力有限，魏弘福表示，若欺詐行為可能違反《證券及期貨條例》或《反洗錢條例》時，證監會必定會對其進行調查，而通常也讓執法部門介入，因他們比證監會擁有更大的調查權力。坦言在某部分情況下，執法部門可能會比證監會更適合採取更快的行動，但強調證監會不容忍市場上的欺詐行為，如有發現，會進行調查，亦會根據其調查結果，將有關機構列入其可疑名單、轉介執方部門或與採取聯合調查。