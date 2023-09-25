富途推首個理財教育桌遊　普及理財教育

富途證券國際(香港)為更有效地普及理財教育，花半年時間設計出首個專門用來教授小朋友學習理財概念的桌遊，名為「富途棋才」。近日於荃灣D·PARK舉辦桌遊發布及試玩會，正式將其推出市場。同時，宣布將與香港教育工作者聯會創科教育(以下簡稱「教聯會」)聯手招募本港逾60間小學舉行校際「富途棋才」桌遊比賽，進一步引入本地小學，從小培育小朋友正確的理財觀念。活動當天，富途成功邀請南方東英資產管理有限公司及香港特區政府投資推廣署成為支持機構，並有不少慈善機構及教育聯盟的代表出席參與，約200名小朋友及家長參與當日試玩會。

「富途棋才」原意是希望小朋友從小培養理財知識，強化小朋友的理財觀。通過遊戲中的模擬場景，將有關「儲蓄」、「投資」、「錢生錢」及「消費」等抽象的理財概念化繁為簡，從小灌輸小朋友一些基本的財務知識及理財概念，打破對理財涉及深奧理論的刻板印象。

富途證券創辦人李華表示：「現時普遍的育兒觀念皆認為小朋友應以學業為重，不用太早學習理財概念。但隨着通脹日趨嚴重，退休、醫療制度不勝負荷的環境下，理財教育漸漸成了小朋友不可或缺的課題之一，不少國家更將理財育列入為學校教程內。有見及此，我們精心設計自家的桌遊，讓小朋友深刻體會到如何規劃好金錢的運用，讓理財的學習不再是枯燥乏味，而是可以享受於遊戲各個挑戰當中。」