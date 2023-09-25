虛擬資產交易平台申請者名單背景資料一文睇晒！

為確保資訊清晰、透明和及時發布，香港證監會將在網頁上載4份虛擬資產交易平台名單，包括基於公眾要求而增設的「虛擬資產交易平台申請者名單」，目前僅得4家申請者，分別是HKBitEX、Hong Kong BGE、HKVAX及Victory。證監會強調，申請中的平台或公司不一定獲得牌照，投資者若要交易，應參考證監會的持牌交易平台名單。同時為協助公眾更容易識別在港營運的可疑虛擬資產交易平台並提高警惕，證監會將發布一份專門的可疑虛擬資產交易平台名單。

翻查資料，HKBitEX於2019年成立，中文全名為「香港數字資產交易有限公司」，並於2020年6月註冊。惟大眾應小心，不要與另一家未向證監會申請牌照的「香港數字資產交易所有限公司」(HKD.com)混淆。HKBitEX的管理層來頭甚猛，其創辦人高寒曾於香港交易所任職，並有份參與港股通、債券通等，而該平台亦有多名港交所前員工加入，其中較注目的是2020年前上市審查組聯席主管史琳加入，並成為首席開發總監，但已於2021年7月離職。

至於HKVAX，其網站首頁彈出的視窗訊息稱「香港證監會向HKVAX頒發虛擬資產交易平台牌照的原則上批准通知書」。該公司在8月11日公布，獲得證監會原則上批准通知書，可進行第1類及第7類受規管活動，揚言「將成為香港第三間持牌虛擬資產交易平台」。不過，目前持牌名單上未見其在列。

另外，證監會亦會上載「持牌虛擬資產交易平台名單」、「結業的虛擬資產交易平台名單」，以及「被當作獲發牌的虛擬資產交易平台名單」。現時持牌虛擬資產交易平台名單上，只得OSL 及HashKey 兩間平台；「被當作獲發牌的虛擬資產交易平台名單」則是在今年6月前在港已營運，在過渡期，即2024年2月29日期間內可運作的平台。