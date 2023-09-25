陳浩濂：商討在港設中國債期貨　有效對沖人幣資產風險

香港近年積極拓展人民幣產品的種類。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂出席活動時表示，港府及監管機構會繼續與內地有關部委，按步推動各項互聯互通計劃的擴容方案和完善計劃的安排。其中，已與有關內地機構開展商討在香港推出國債期貨。措施將為在港投資國債引入有效的離岸風險管理工具，連同早前落實的互換通，可讓境外投資者對沖人民幣資產息率波動的風險。透過便利香港和海外機構更好管理相關投資風險，有助提升國債市場的流動性並降低買賣差價，進一步擴大國債市場的國際參與度和認受性。

他又指，互聯互通以外，港府亦積極檢視其他金融範疇的法規及監管，以加強香港作為全球離岸人民幣業務中心的地位。強制性公積金計劃管理局(積金局)於2020年把上海及深圳證券交易所納入「核准證券交易所」名單，以便利強積金投資於內地A股，另已獲立法會通過修改法例，以便利強積金投資於中央人民政府、中國人民銀行和三間內地政策性銀行發行或無條件擔保的債券。

他提到，香港擁有「背靠內地、面向全球」的獨有優勢，承擔連接內地與國際資本市場的重要角色，擁有全球最大的離岸人民幣資金池。截至今年六月底，香港人民幣存款總額超過1萬億元人民幣，而全球約七成半的離岸人民幣支付款額經香港處理。香港作為境外投資者進入內地金融市場首選的門戶，多年來推出了多項促進人民幣資金雙向流動的項目及措施。

他指出，港府和監管機構過去一直大力推動人民幣產品市場發展，而產品生態圈整全完備，包括存款、點心債、各類基金、期貨及保險等，而最新的是今年6月推出的港幣人民幣雙櫃台模式，讓投資者可用港幣和人民幣交易同一上市公司的證券，並在港幣櫃台及人民幣櫃台間進行跨櫃台交易，對投資者是雙贏局面。下一步，會繼續聯同監管機構，加緊籌備將人民幣櫃台納入港股通，以期早日落實有關措施，為在港人民幣股票的發行和交易帶來新的催化劑。

他又指，人民幣業務優勢亦體現於服務國家的債務融資需求。國家財政部自2009年開始連續15年在香港發行人民幣國債，中國人民銀行亦已建立在港發行中央銀行票據的常態機制。此外，深圳市人民政府及海南省人民政府亦分別於2021年及2022年在香港發行離岸人民幣地方政府債券。港府亦帶頭發行人民幣債券，以推動市場創新和持續發展。今年6月，在政府綠色債券計劃下成功發售接近60億美元等值的綠色債券，其中包括150億人民幣綠色債券，吸引不同類別的投資者參與，並發行首批10年期人民幣債券，有助延長離岸人民幣收益率曲線，進一步豐富離岸人民幣產品選擇。