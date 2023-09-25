ZA Bank上半年虧損收窄　淨收入按年升13%

ZA Bank公布上半年業績，由於產品服務漸趨多元，業務質量及經營效率亦不斷提升，盈利能力提升、淨虧損亦見收窄。期內，淨收入按年升13%至約1.52億港元，淨虧損率收窄約60個百分點，淨息差升至1.87%。

商業銀行繼續成為業務重心之一，相關業務貸款增長強勁，按年升125%達24億港元，期內集團數碼化商業銀行服務，推出特快線上公司開戶服務，通過e-onboarding的極速開戶功能，用戶最快可6分鐘完成申請、2小時完成開戶。

用戶規模方面亦有所增長，截至2023年8月底，零售客戶數突破70萬ZA Card滲透率在香港Gen Z達25%，即四個年輕人便有一個有ZA Card；18歲或以上整體人口滲透率達10%。

ZA Bank行政總裁姚文松表示，今年集團專注於高質量增長和營運效率，進一步發揮科技驅動的優勢，帶動業務穩步發展。集團將繼續透過一站式數碼金融平台，積極實踐「Banking for Web3」的願景，希望以科技促進銀行與Web3世界融合，並適時推出美股交易服務，讓更多用戶享受創新的數碼銀行體驗。