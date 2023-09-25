美孚新邨三房戶736萬成交　呎價11220元

樓市交投緩慢，業主為求沽貨愈減愈爽手，美孚新邨原則三房單位，不足兩個月速減84萬元售出，減幅超過一成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蔡玉峰表示，鰂魚涌康怡花園A座低層11室，實用面積約502方呎，兩房間隔，原業主近期叫價約為658萬元，並願意議價，故獲港島的外區用家以638萬元成交，呎價約12,709元。

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九龍區

●香港置業吳志輝表示，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道4號中層A室，實用面積約656方呎，原則三房望內街景，今年7年底以820萬元放售，不足兩個月速減84萬元或約10.2%，以736萬元成交，呎價約11,220元。

●利嘉閣余文偉稱，長沙灣曉悅中層D室，實用面積約193方呎，開放式間隔，新買家為屯門租客，以340萬元購入上址，呎價約17,617元，原業主持貨約9年，帳面獲利約25.5萬元，期內升值約8.1%。

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新界區

●中原關偉豪指，將軍澳居屋浩明苑高層4室，實用面積約447方呎，兩房間隔，於已補價自由市場以567萬元放售，最新以408萬元沽出，呎價約9,128元，新買家為同區分支家庭。

●中原伍錦基稱，將軍澳日出康城領都1座左翼中層C室，實用面積約723方呎，套三房加儲物房間隔，7月開價930萬元，最新大減115萬元，以815萬元成交，呎價約11,272元，原業主於2017年1月購入，轉手帳面僅獲利102萬元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山居屋錦豐苑G座低層10室，實用面積約604方呎，三房間隔，望海景，未補價第二市場叫價520萬元，放盤4個月，減幅約6.3%，以487萬元沽出，呎價約8,063元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山9月暫錄約28宗二手買賣，按月跌約四成，居屋錦泰苑D座中層5室，實用面積約650方呎，三房間隔，開價約700萬元，議價後以658萬元易手，呎價約10,123元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟透露，沙田濱景花園4座低層G室，實用面積約543方呎，套三房間隔，原先叫價780萬元，放盤兩個月，減72萬至708萬元沽出，呎價約13,039元。

●美聯蔣雲軒指，大圍金獅花園2期A座中層8室，實用面積約321方呎，兩房間隔，早前以448萬元放售，再獲睇樓多時上車客議價33萬元，以415萬元購入，呎價約12,928元。

●利嘉閣羅富欽稱，粉嶺帝庭軒5座低層A室，實用面積約419方呎，兩房間隔，以450萬元易手，呎價約10,740元，原業主於2014年10月以約338萬元購入，帳面獲利112萬元。

●中原區國健表示，粉嶺逸峯剛錄9月首宗買賣，屋苑1座中層A室，實用面積約752方呎，套三房間隔，開價約820萬元，經議價後以798萬元獲承接，呎價約10,612元，新買家為換樓客。

●中原劉德興指，粉嶺及上水9月暫錄約40宗二手買賣，粉嶺綠悠軒7座高層B室，實用面積約494方呎，兩房間隔，放盤時開價約550萬元，議價後以472萬元易手，呎價約9,555元，累減約78萬元，新買家為用家。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天盛苑P座高層5室，實用面積約650方呎，原業主增加議幅，減價45萬元，於未補價第二市場獲綠表客以515萬元購入自住，呎價約7,923元。

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