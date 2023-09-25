信銀國際上半年新發信用卡倍增　消費簽帳額多6成

嚴偉德（左）及陳一芳（右）

中信銀行(國際)表示，今年上半年新發行信用卡數量較去年同期錄得超過1倍的升幅，信用卡消費簽帳額比去年同期增長6成，海外簽帳額升幅更超過1倍，高淨值客戶的平均每月信用卡消費簽帳較整體信用卡客戶高出近2倍。

信銀國際今日通過與Mastercard的戰略合作，推出針對高端市場的信銀國際 Jewel World Elite Mastercard卡，為尊貴客戶締造尊享禮遇及不凡體驗，開創高端信用卡服務新標準。

中信銀行(國際)有限公司個人及商務銀行業務存貸產品執行總經理嚴偉德相信，高淨值客戶市場未來將持續高速增長，今年上半年該行私人銀行業務的新客戶比去年同期大幅增長130%。信銀國際Jewel World Elite Mastercard卡的推出，標誌着該行完善信用卡服務的一個重要里程碑，是本行在堅實的信用卡業務基礎上進一步強化競爭優勢的重要部署。

Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示，很高興與信銀國際合作推出信銀國際Jewel World Elite Mastercard卡，為高淨值持卡人度身打造禮遇，以滿足他們的生活所需。