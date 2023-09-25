各新盤推節日優惠吸客 薄扶林豪宅中秋招標開售
2023年09月25日 21:34
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港島薄扶林豪宅項目首推3伙，落實中秋節正式開售。另有發展商積極聯同代理推出節日優惠吸客。西南九龍臨海新盤連沽兩伙，單日吸金逾7,100萬元。
●薄扶林VICTORIA COAST首推3伙中秋節賣
華懋集團旗下港島薄扶林域多利道的翻新項目VICTORIA COAST，周一(25日)上載首份銷售安排，落實中秋節、周五(29日)招標發售首批3伙，包括2伙兩房戶及1伙三房戶，實用面積1,363及1,367方呎。其中，A座20樓2室為實用面積1,367方呎的三房戶。招標時間為當日下午1時，同日下午2時隨即截標。
●港島半山21 BORRETT ROAD第1期中秋節賣1伙四房
由長實集團(01113)發展的港島半山21 BORRETT ROAD第1期，周一(25日)上載最新銷售安排，落實周五(29日)、中秋節當日起招標發售1伙四房單位，為20樓2號，實用面積2,154方呎。招標期截至10月13日。
●西南九龍維港滙I單日沽兩伙 共涉逾7,100萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，周一(25日)連沽兩伙，共涉逾7,176萬元。當中，1座12樓A室，實用面積1,385方呎，四房雙套連多功能房間隔，成交價4,376.6萬元，呎價為31,600元。另一伙售出單位為1座18樓C室，實用面積966方呎，三房連儲物室間隔，以2,800萬元成交，呎價約28,986元。據悉，維港滙系列項目於9月已售出7伙及10個車位，吸金逾1.82億元。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期三房809萬元沽
新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第2A期，周一(25日)以809.62萬元售出Arreso第3座的16樓A2室，三房間隔，按單位實用面積590方呎計，呎價約13,722元。
●西營盤藝里坊‧2號頂層開放式戶呎價約31,339元
恒基地產(00012)旗下西營盤藝里坊‧2號，最新售出31樓K室頂層戶，實用面積196方呎，開放式間隔，成交價614.25萬元，呎價約31,339元。
●長沙灣睿峰單日沽兩伙 吸金逾2,600萬元
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周一(25日)連錄兩宗成交，共涉逾2,617萬元。當中，東翼35樓E室，屬實用面積517方呎兩房，成交價逾1,627萬元，呎價約31,472元。項目同日亦以逾990萬元售出西翼31樓C室，屬實用面積319方呎的一房間隔，呎價約31,041元。
●中原夥恒基5盤送1.8萬元海鮮餐飲禮券
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由即日起至10月31日經該行購入恒基地產(00012)旗下5個市區盤，一手住宅單位的各首2名買家可獲價值1.8萬元的海鮮餐飲禮券，名額共10個，總值18萬元。上述5個樓盤包括鰂魚涌THE HOLBORN、上環CAINE HILL、啟德海灣半島天瀧、西營盤藝里坊‧1號及藝里坊‧2號。
●美聯夥恒基6盤送1萬元酒店餐飲禮券
美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，由即日起至10月31日，經該行購買恒基地產(00012)旗下6個住宅項目一手單位的各首3名買家，可獲價值約1萬元的酒店餐飲禮券，優惠總值18萬元，先到先得，送完即止。上述6個住宅項目包括啟德海灣半島天瀧、旺角利奧坊・曦岸、旺角利奧坊・凱岸、旺角利奧坊．壹隅、尖沙咀本木及鰂魚涌THE HOLBORN。