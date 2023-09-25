各新盤推節日優惠吸客　薄扶林豪宅中秋招標開售

港島薄扶林豪宅項目首推3伙，落實中秋節正式開售。另有發展商積極聯同代理推出節日優惠吸客。西南九龍臨海新盤連沽兩伙，單日吸金逾7,100萬元。

●薄扶林VICTORIA COAST首推3伙中秋節賣

華懋集團旗下港島薄扶林域多利道的翻新項目VICTORIA COAST，周一(25日)上載首份銷售安排，落實中秋節、周五(29日)招標發售首批3伙，包括2伙兩房戶及1伙三房戶，實用面積1,363及1,367方呎。其中，A座20樓2室為實用面積1,367方呎的三房戶。招標時間為當日下午1時，同日下午2時隨即截標。

●港島半山21 BORRETT ROAD第1期中秋節賣1伙四房

●西南九龍維港滙I單日沽兩伙 共涉逾7,100萬元

●屯門兆康NOVO LAND第2A期三房809萬元沽

●西營盤藝里坊‧2號頂層開放式戶呎價約31,339元

●長沙灣睿峰單日沽兩伙 吸金逾2,600萬元

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周一(25日)連錄兩宗成交，共涉逾2,617萬元。當中，東翼35樓E室，屬實用面積517方呎兩房，成交價逾1,627萬元，呎價約31,472元。項目同日亦以逾990萬元售出西翼31樓C室，屬實用面積319方呎的一房間隔，呎價約31,041元。

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