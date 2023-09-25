美股偏軟　道指挫87點

儘管美國政府停擺風險升溫，10年期美國國債孳息率再度上探4.5厘，於16年高位徘徊，美匯指數高見105.76，逼近半年高位，美股周一早段偏軟，道指跌87點，報33,876點；標指跌5點，報4,314點；以科技股為主的納指跌7點，報13,203點。恒指夜期報17,706點，升1點，低水23點。

國際信貸評級機構標普的首席美國經濟學家格倫瓦爾德稱，迄今美國經濟看起來仍相當強勁，本季經濟增長率可能遠超2%，所以聯儲局仍要加把勁遏抑通脹，就算11月初加息的機會只是「五五開」，而且當局不會等通脹低於2%才減息，高息將延續到2024年。若分析聯儲局官員的講話，可見比起經濟下滑，更擔心通脹上升，因此未來一、兩季內，更高的息口意味更大的風險。

晉達多元資產收益團隊主管斯托普福德亦稱，市場忽略了聯儲局緊縮貨幣政策滯後的影響，要實現「軟着陸」要有多項因素「完美配合」，直言經濟下行風險較大。鑑於經濟難望軟着陸，他偏好派息持續增長的「股息貴族」公司，並建議投資者買入少量標指認購期權，以免錯失大升市。

對沖基金思睿的首席經濟學家洪灝更直言，聯儲局收縮貨幣政策拖累美債捱沽，惟黃金價格卻相對穩定，兩種資產在過去20年緊密的相關性已被打破，可見隨着美國的全球信譽江河日下，投資者蜂湧轉投黃金，直言「美債才是一隻真正的大熊」。

企業消息方面，亞馬遜擬斥最多40億美元投資人工智能(AI)初創公司Anthropic，首階段先注資12.5億美元取得少數股權。Anthropic也開發出一款名為「Claude」的聊天機械人，已獲亞馬遜的雲計算服務採用，讓用戶開發生成式AI的應用，現進一步宣稱亞馬遜是其首要雲服務商。

分析指，交易的意義在於證明亞馬遜自家AI晶片的實力，英偉達（Nvidia）晶片並非AI技術開發商的不二之選，打破坊間覺得亞馬遜在AI競賽落後的觀感。亞馬遜股價周一早段升1.19%，英偉達升1.51%。

●美股周一早段●●。