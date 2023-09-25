【未傾掂數 】銀城國際延發中績：需時解決意見分歧

銀城國際在公告表示，集團委聘多名供應商以於其日常業務過程中提供建築服務。今年上半年，訂約方對若干供應商完成的相關物業項目建築工程進度產生意見分歧，導致未能就集團應付予相關供應商的未結付應付帳款達成共識。由於中國房地產行業市況變動，公司認為對集團及其聯屬公司將共同開發的多個物業項目的原發展規劃作出調整乃屬必要。

然而，由於集團與有關聯屬公司未能就相關項目公司的若干營運決策達成共識，故訂約方未能就有關項目公司管理帳目中若干會計項目金額達成共識。集團若干供應商及聯屬公司未能向集團提供若干項目公司管理帳目等相關財務文件或資料。

為此，集團積極地與相關供應商及聯屬公司進行聯絡溝通，亦計劃安排第三方進行現場視察，以確定相關供應商完成相關物業項目建築工程的進度。