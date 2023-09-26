東方日報B1：恒大面臨清盤　股價勁瀉兩成

恒大在上周宣布取消有關協議安排會議的公告內僅指必須重新審視建議重組的條款，當時解釋是「銷售情況不如預期」。該企日前進一步解釋，旗下恒大地產被立案調查，無法滿足建議重組下各項擬發行的新票據之發行資格。這無疑對這項涉及以舊換新或債轉股的重組方案予以痛擊，更惹人憂慮的是，恒大清盤呈請聆訊將於下月30日進行。

恒大旗下恒大地產晚上宣布，不能如期為一筆本金額40億元人民幣、票面息5.8厘的債券兌付本金和利息。這筆債券2020年9月發行，原定2025年9月到期，但投資者有權在今年把債券回售給恒大，而且回售權已經全被行使，所以恒大要連本帶息償還。

大華繼顯分析師劉潔琦相信，目前把所有債務轉換為恒大或其子公司的股票會是「債務重組的唯一選擇」，但是這個解決方案也「面臨很大不確定性」。內媒引述消息指，恒大和財務顧問團隊會繼續推進境外債務重組，只是目前需要與境外債權人重新談判重組方案的關鍵條款。

即使債務重組方案最終通過，發展商亦要透過銷售「回血」以恢復經營。內地多個城市於「金九銀十」推出更多放寬限購措施，惟惠譽相信，這些措施主要刺激二手樓交投，且作用較短暫，對一手樓的幫助有待評估，在經濟、人口結構及就業仍面臨挑戰下，相信住房需求總體不會大幅增加。

國家統計局前副局長賀鏗出席東莞舉行的活動時直指，內地空置房子之多，可能14億人也「住不完」，有購買力的剛需和改善型需求「肯定是買不完」，此情況下再要大力發展房地產是不明智的做法。國統局數據顯示，截至8月底，全國住宅待售面積多達3.13億方米，按年增加19.9%。

賀指出，另一房地產面臨的問題乃泡沫過大，按樓價收入比測算，樓價可能存在30至40%的「水分」。

他指，應按市場經濟的規律，房價「該漲就漲、該跌就跌」，只有把泡沫擠下去，讓有真正需要且有能力負擔的人去買樓，樓市才能活躍起來；又謂現在房企最大的問題是現金流短缺，只有想辦法把房子賣掉一些，才能改善房企現金流。

另外，意在減輕供樓一族負擔的存量首套房貸款利率調整正式實施。官媒引述接近監管人士表示，調整後有關利率平均降約0.8個百分點。據估算，本次調整涉及的客戶可能超過4,000萬，涉及調整的貸款規模或達25萬億元人民幣。