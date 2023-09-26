林嘉麒：港美股市唔易有運行

內地中秋及十一長假期快到，亦代表今年第三季即將完結。今年初，港股一度憧憬內地在全面復常後，經濟將急速反彈，奈何整體形勢不似預期，恒生指數年內高見22,700點後就一頂比一頂低。

華政策刺激作用短暫

6月底，恒指一度重上20,000點以上水平，也是憧憬內地將出台政策增強經濟動力。事實上，9月是政策月，相繼有房地產組合拳、降準等政策推出，惟政策對投資者只有短暫刺激作用，好消息出貨代表了投資信心薄弱，上周更再次下試年內低位17,573點支持。

確實，投資氣氛遠不及預期，內地經濟數據亦未見回升，加上美國聯儲局議息會議後的「鷹」派言論，未來息口仍在上升的預期下，美國債息抽升，人民幣潛在調整壓力下，港股繼續轉弱也是合情合理。港股方面，還看政策月能否首先帶動內地長假期間公布的採購經理指數(PMI)，假如數據有改善，或可幫助港股來個谷底反彈。

另邊廂，聯儲局在議息後沒有上調基準利率的目標區間，但這並不意味今年的加息已經結束。最新點陣圖顯示，預計2024年利率將降至5.1厘，高於6月份對明年年底利率4.6厘的預期，意即由早前預期減息4次、每次0.25厘，下降至只有兩次。值得留意的是，聯儲局預計核心通脹率今年將達到3.7%的峰值，低於6月份3.9%的預期，明年將降至2.6%，2025年將降至2.3%。

聯儲局預期核心通脹回落，卻預期高利率會維持一段更長的時間，原因是預計今年失業率將升至3.8%，低於此前預測的4.1%，而且經濟增長將強於最初的預期，預計今年經濟增長2.1%(高於6月份的1%)，2024年將略微下降至1.5%，2025年將重新加速至1.8%。在經濟動力仍樂觀下，個人支出將誘使通脹難以回落。

美罷工潮經濟損失大

近日美國汽車工人大罷工愈演愈烈，與汽車生產商的談判方向有很大距離。然而，相信罷工問題是可以解決的，惟汽車生產商最後也要大幅加薪，一方面推高的不單只是汽車工人的薪酬，更會連帶其他行業，在時薪大幅上升的預期下，高通脹將持續。

與此同時，美國經濟將再次受傷害。美國密歇根智庫估計，罷工首周的經濟損失已超過16億美元，車廠、勞工、消費者、經銷商都受到影響。假如3大汽車製商福特、通用及Stellantis所有全美汽車工人聯合會(UAW)成員罷工10天，將導致美國經濟損失50億美元。結果是，經濟增長受影響，通脹卻上升，滯脹的憂慮又會出現。

另外，美國政府再度面臨停擺危機，美國兩黨分歧加劇，在預算問題上爭執不休，若國會無法在9月30日前就臨時撥款法案達成協議，美國聯邦政府恐自10月1日起關門停擺。儘管投資者並不對停擺陌生，但資本市場似乎未對今次停擺作過風險評估。假如未知的問題又出現了，相信大戶或會在第三季完成轉倉後，避免情緒隨時急速上升，美股調整或會繼續。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)