聯博香港：兩大利好因素為債市造勢

目前債券收益率位於歷史相對高點，加上股債資產呈現負相關性，對債券投資者來說都是利好消息，有助為收益與回報造浪。在當前環境下，投資者應該怎樣掌握投資機會呢？

過去兩年，在加息幅度創近年新高、銀行接連出現危機、美國舉債上限一波三折，以及去年債市年度回報創下新低等衝擊下，動搖投資者對債市的信心，但現在避開債券恐將錯失未來的回報契機。基於兩大理由，認為現在是時候迎向這一波浪潮。

收益率受惠高利率環境

第一個利好因素是，為了打擊通脹，各地央行紛紛大動作加息，幅度與速度為過去20年首見。然而，儘管加息步伐急促、烏俄事件延燒、中國長期採取防疫「清零」政策，以及今年初爆發銀行危機，全球經濟表現仍展現韌性。

隨着通脹與經濟增長料將持續拉鋸一段時間，相信政策利率與債券收益率守在高位的時間可望拉長。高收益率對債券投資者是利好消息，因為債券的長期回報主要來自於收益率。

當然，如果利率持續處於高點，最後還是可能拖累經濟增長，並造成信用周期反轉，目前基本預測是全球經濟增長在2024年底前將持續低於歷史趨勢。加息周期對許多產業的經濟活動產生影響，而一般家庭在疫情期間累積的儲蓄也開始捉襟見肘。

所幸，目前企業基本面相當穩健，預計不會出現違約潮與降級潮。實際上，相信政府債券與信用敏感資產在投資組合能夠發揮相輔相成之效；原因之一在於「無風險」資產與風險性資產再度呈現負相關性。

另一利好因素是，觀察歷史趨勢，股市與非投資級別債券面臨危機時，投資者通常偏好有「避風港」作用的政府債券，但去年政府債券與風險性資產同步下跌，使投資者幾乎無處可躲。股債齊跌的情況非常少見，不免讓人懷疑股債的負相關性是否已經成為過去式。

近期市場事件證實這個觀點錯誤。今年3月風險性資產大跌，而美國國債保持強勢，重新確立在避險情緒升溫時，公債與風險性資產的負相關性，預期此負相關性將延續下去。

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