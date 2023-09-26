廖嘉豪：外資持續流入美債市場

美國聯邦公開市場委員會9月維持利率不變，鷹派表述2023年或有最後一次加息，減少2024年減息次數預測。點陣圖顯示2024年僅減息2次，總計50點子(6月點陣圖中為4次)，2025年再減息5次，總計125點子。自聯儲局在2022年開始加息以來，儘管美國平衡通脹率已大幅下降至略高於2.35%的較正常水平，但美國通脹掛鈎債券收益率一直上升，結果是「實質收益率」急升，完全受最近美國10年期國債名義收益率上漲50個基點左右所推動。

美國國債收益率曲線繼續倒掛，往往預示聯儲局其後減息。本行認為美國就業增長步伐對國債收益率環境至關重要。美國聯邦基金利率與勞動力市場指標的歷史相關性比通脹更強。儘管美國就業淨下跌短期內不太可能出現，但限制性貨幣政策將在未來一年內令美國就業市場降溫。預期就業市場經歷強勁復甦後會在未來一年持續放緩。而不包括住屋價格的美國核心消費者物價指數(CPI)通脹率已放緩至按年上升2.2%。如果勞動力市場降溫，過去緊縮措施的滯後影響應會促使聯儲局官員在來年改變最緊縮的政策立場。

年初至7月資料顯示外資流入美國投資級企業債總規模已達2,110億美元，是2016年後最高水平，反映外資在加息背景下對美債需求強勁。外資佔企業債淨供應量超過50%，亦是2019年最高比例。外國私人投資者在美國國債市場也頗活躍。外國私人投資者7月增持美國國債高達405億美元，連續第12個月淨買入，今年累計買入約2,590億美元美國國債。投資者對長期美國國債和短期國庫券之間的需求更平均，但需求沒有任何放緩迹象。投資級別企業債息近期接近15年高位，隨着市場開始預期聯儲局加息周期接近尾聲，孳息率大幅上升的極端風險已減少，有助外資(尤其是對長存續期有需求)更放心地投入信貸市場。

鑑於對美國的宏觀觀點已轉向不同行業內的「滾動式衰退」，導致失業率在今年年底前和2024年上升，美國10年期國債收益率在今年年底或將低於目前水平，我們較偏好固定收益投資組合的平均存續期處於中期區域。通過美國國債、投資級企業債及各種優質定息工具應可使存續期為5年的固定收益投資組合收益率達至6%左右，應比短期現金類資產更能長久地維持具吸引力的實際收益率。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪