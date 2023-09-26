道指高收43點 美匯曾升破106

●踏入亞洲時段，美匯指數一度升破106，創去年11月底以來最高，最新升0.34%，報105.95；港匯見7.8159；離岸人民幣(CNH)報7.3146；美元兌日圓處148.81；歐元報1.0592，英鎊報1.2212。金價處1,916.39美元。布油報91.95美元，紐油報89.77美元。比特幣(Bitcoin)靠穩，報2.63萬美元。道指期貨跌8點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微高水。

●道指收報34,006點，升43點或0.13%；標指收報4,337點，升17點或0.4%；納指收報13,271點，升59點或0.45%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,748點，升19點或0.11%。

●9月恒生指數夜期收報17,744點，升39點，高水15點，成交16,630張。

●紐約期油收報每桶89.68美元，跌0.35美元或0.39%；倫敦布蘭特期油收報每桶93.29美元，升0.02美元或0.02%。

●紐約期金收報每安士1,936.6美元，跌9美元或0.46%。

●英國富時100指數收報7,623點，跌59點或0.78%；德國DAX指數收報15,405點，跌151點或0.98%；法國CAC指數收報7,123點，跌60點或0.85%。

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