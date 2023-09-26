新焦點指，附屬紐福克斯(北京)與博通及上海重塑成立新公司錦宜，註冊資本1億元人民幣(下同)，其中由紐福克斯(北京)出資6,000萬元。錦宜將成為公司間接擁有60%權益的附屬公司。錦宜將主要從事氫能綜合解決方案及商業化營運。

紐福克斯(北京)及公司附屬紐泰克，與綿陽新投將成立有限合夥企業，資本承擔總額為2.91億元，其中紐福克斯(北京)及紐泰克將分別出資1.45億及100萬元，綿陽新投將出資1.45億元。有限合夥企業將成為公司間接擁有50.17%權益的附屬公司。

另外，有限合夥企業將出資5,000萬元作為錦宜的註冊資本，並根據可轉換貸款協議向錦宜提供最高2.35億元的可轉換貸款，為期8年，年利率為6%。出資完成後，錦宜將分別由紐福克斯(北京)、有限合夥企業、博通及上海重塑擁有40%、33.33%、23.33%及3.33%權益，並將成為集團間接擁有73.33%權益的附屬公司。