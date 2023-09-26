歐盟調查中國電動車補貼　最傷非中企　輸家竟然係...

歐盟委員會將對來自中國的電動汽車發起反補貼調查，目的是要保護歐盟本土汽車製造廠的利益。不過，分析認為有關調查若然掀起關稅戰，一些最賺錢的德國豪華汽車品牌將會首當其衝，面臨龐大的風險。

外媒報道指出，中國是德國貴價汽車品牌的最大目的地，去年中國佔寶馬7系和Mercedes-Benzha的S級轎車全球銷量逾三成，Maybach(邁巴赫)每月在中國展廳的出貨超過1,000輛。至於福士汽車子公司奧迪（Audi），中國佔其全球銷量逾1/3。分析師估計，來自中國的收入為這些德國汽車製造商基礎淨利潤貢獻逾25%。

報道稱，中國是德國高端汽車製造商的主要市場，如S級、7系和Cayenne SUV等昂貴車型需求殷切，而這些汽車主要靠進口，如果中國對歐盟的任何措施進行報復，這些汽車品牌將首當其衝。Bernstein分析師也在研究報告中表示，如果貿易爭端升級，德國豪華汽車製造商遭受重創的風險甚大。

德國交通部長Volker Wissing在德國報章上提到，原則上不太贊成設置市場壁壘，認為此舉可能導致徵收懲罰性關稅，並引發連鎖反應，最終對德國經濟造成巨大損害。