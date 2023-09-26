中銀香港十一長假延長13家分行服務時間

中銀香港表示，13家指定分行由10月3至6日將延長服務時間至晚上6時；10月7日則延長至下午5時。指定分行位於港九新界，包括：信德中心分行、中環永安集團大廈分行、銅鑼灣分行、中港城分行、廣東道中銀理財中心、尖沙咀分行、圓方分行、旺角分行、又一城分行、沙田分行、上水銀行服務中心、屯門市廣場分行，以及東薈城銀行服務中心。客戶到訪分行前，可通過中銀香港網站及「微服務」平台預約辦理銀行服務。由9月29日至10月7日，中銀香港將設有7x24小時跨境服務專線，為有需要的客戶服務。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，自香港全面通關後，中銀香港個人跨境客戶數量持續上升，截至今年6月末更突破100萬。今年8月以來，受暑假以及開學季帶動，日均開戶預約量是前7個月的2.6倍，反映跨境客戶對分行服務的需求殷切。該行預計在十一長假期間，將有更多南下客戶來港使用分行服務，故該行延長跨境客戶流量較大的13家分行營業時間。