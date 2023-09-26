陳炳強：港股只宜短線博反彈　騰訊逼近300元點部署？

中港兩地股市表現不振之際，摩根大通唱好中國股票，稱正接近「買入區」，10月關鍵數據可能構成交易機會，包括旅遊、零售銷售及房地產銷售等。資深股評人陳炳強指，目前港股可考慮作短線部署，恒指在17,500點水平博反彈，但以中長線角度入市則為時尚早，即使中國10月經濟數據好轉，但能否持續是一個很大問題。他又指內房債務仍困擾大市，就算房屋數據改善，但料不足以解決其資金流動性問題，故港股難出現上升趨勢。

騰訊股價最近隨大市回落，最新9月國產網絡遊戲審批旗下又未有遊戲列入名單，不禁令投資者擔心其股價會否跌穿300元大關。陳認為300元為較強的技術支持位，但即使股價上升都未代表股價已經轉勢。他建議較進取的投資者不妨在此部署入貨搏反彈，若跌穿300元再止蝕離場；持貨投資者則可稍作觀望再視情況減持。