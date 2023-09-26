水盡鵝飛！內地業務乾塘　呢類專業人士亦要丟飯碗...

外媒報道，受累內地經濟下行及地緣政治緊張持續壓抑業務，內地及本港的外資律師行加快裁員步伐，其中有律師行今年裁減最少20名律師。

報道引述律師及法律行業招聘顧問表示，裁員不僅反映行業下行，也反映頂級國際大行依賴內地市場。來自不同律師行的十多名合夥人指，內地相關業務開始乾涸，部分指中資企業客戶愈來愈要求更長付款期。

知情人士指，英資律師行Linklaters今年在中港兩地裁減約20名律師。該行發言人表示，適量裁員以應對內地市場持續低迷。其他大行如White & Case及Kirkland & Ellis今年亦有在本港辦公室裁員。此外，美資律師行Proskauer Rose已關閉內地辦公室，其在2009年開業的本港辦公室，現時只保留一名律師，以往該律師行在港僱用多達16名律師。

有獵頭公司指，現時香港律師行業的就業市道，比15年前金融海嘯後時期更差。法律界獵頭公司Jowers Vargas聯合創辦人Evan Jowers稱，在金融海嘯時，約2009年5月起在本港生意強勁反彈，由於當時全球招聘熱潮，導致人手嚴重短缺，至2010年律師生意高企。不過，Jowers稱目前情況已完全不同，現時西方業務開始復甦，但香港的法律行業面對持續生意外流危機，並完全未見曙光。

獵頭公司Ashford Benjamin管理合夥人Ben Cooper表示，內地經濟下行，導致許多律師行裁員，因為企業及資本市場團隊是大部分外資律師行的引擎。

本港新股市場表現欠佳亦累事，有英資律師行專門處理IPO的律師指出，市況差對亞洲律師行的影響遠較2008年大，以前投資情緒很快復甦，不過現時人們對明年展望更悲觀。他續稱，過去20年受惠內地增長的外資律師行，正面臨下行周期，並預期本港及內地將有更多裁員行動，並預期市場需時兩至三年才會復甦。

企業陸續放眼新加坡，在4月進軍亞洲的美資律師行Greenberg Traurig選擇落戶新加坡，另一美資律師行McDermott Will & Emery在2021年9月在新加坡開設辦公室，並已在2020年撤出上海。