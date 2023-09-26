房企陷困非中國獨有問題 歐洲大國一樣有新盤爛尾...

當全球關注大批中國房地產開發商陷入財困，樓盤可能再出現爛尾潮時，有西方大國其實亦面對同樣困境。受利率及原材料成本上漲影響，德國房地產業陷入危機。去年申請資不抵債的開發商數量，較之前12個月暴增至少一倍。

外媒報道，過去一段時間受惠超低息環境及置業需求強勁，德國房地產投資快速增長。然而，隨着利息急升，房貸利率跟隨飆上，德國新盤成交量急劇下降，繼而壓低了樓價及樓盤的利潤，個別開發商結果捱不住，宣告破產。

報道指，一名兩年前在柏林買入新盤樓花的德國市民表示，開發商宣告破產，讓他相當錯愕。施工由8月中旬開始被凍結，所有工具及建材都搬走了，項目未能完工，結果買家無家可歸，還可能陷入財務困難。

在新冠肺炎及俄烏戰事前後夾擊，供應鏈嚴重受損，開發商要面對原材料成本大幅上漲問題。其中德國房產巨頭Vonovia近期暫停6萬個項目。根據研究機構Ifo調查，8月德國已有1/5的開發商取消發展項目，有11.9%的建築商面臨融資困難，創下30年來最高紀錄。隨着房地產業放緩的連鎖效應衝擊，房地產危機可能衍生成一場巨大的社會危機，德國總理紹爾茨將召集國內主要開發商，討論如何讓建築項目復工。