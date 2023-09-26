【高盛推介】港交所失守290元　獲券商評「買入」

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所昨日(25日)跌約1.1%，今日(26日)繼續下跌，午後失守290元水平，最低見288元。現報288元，跌約1.6%。有券商指對於改善股票流動性的可能措施，料若股票印花稅減少，在結合更廣泛的政策措施來看，第二階段影響應該是正面的，並給予港交所「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，港交所好倉於上周五錄得約90萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於上周五錄得約410萬元資金流入後，昨日亦獲資金轉向沽出。

港交購19442，行使價310.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿10.5倍，貼價、高敏感度。

港交購18367，行使價326.2元，2023年12月20日到期，實際槓桿11.7倍，輕微價外、高槓桿、低街貨。

港交購19487，行使價330.2元，2024年04月25日到期，實際槓桿8.2倍，中年期、時間值損耗較低。

港交沽12128，行使價265.68元，2023年11月27日到期，實際槓桿13.6倍，低面值、高槓桿。

港交沽17273，行使價290元，2023年12月15日到期，實際槓桿9.0倍，貼價。

港交所牛熊證條款：

港交牛53249，收回價280元，行使價278元，換股比率500，槓桿比率26.7倍。

港交牛54249，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率8.9倍。

港交熊52033，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率8.8倍。

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