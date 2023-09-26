恒指公司：按市場趨勢製作新指數　客戶偏好高息等主題

市場上的產品愈豐富，愈能吸引資金。截至2023年8月底，恒生指數公司今年已推出70條新指數，當中60條為行業或主題指數。恒生指數公司董事兼指數總監黃偉雄表示，公司會根據市場趨勢、客戶需求等製作新指數，留意到近年客戶偏好高息、醫藥及科技等主題，公司未來亦會提升主題指數的能力，以貼合市場需要。

他又指，雖然近年內地對指數產品的需求較強，但未見外資的需求有減少，強調公司的指數是面向全球市場，而旗下指數主要授權予發行商發行交易所買賣基金(ETF)，也有小部分授權予結構性產品發行。

另外，恒生指數2021年落實最大改革，目標逐步將成分股數目增至100隻。黃偉雄重申，並無目標達成的時間表，強調重質不重量，不會為了納入成分股而納入。

自當年起，恒指成分股由整個市場選股，改用7個行業組別選股，市值覆蓋面亦明顯上升，由2020年9月的50.5%，增至今年6月的65.6%。其中，資訊科技業、金融業、公共事業及電信業、消費、地產建築業，以及其他組別已超過50%，僅醫療保健業不足40%。

被問到日後選股時，會否優先考慮納入醫療保健業的股份。黃氏指，假設所有候選的股份在不同要求的得分一樣，會選擇當時行業組別覆蓋率較低的股份。當時改用行業組別選股，主要是可以捕捉行業大型企業的增長機會，並反映在指數當中，同時令指數組成更為多元化。

港股流動性已成為港府關注議題，被問到指數公司有何妙計。黃氏指，指數用於反映市場，認為指數得到市場認可，有相應的追蹤指數產品上市，會獲得資金青睞，間接帶動市場流動性。