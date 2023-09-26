道期挫逾百點　油價跌1.2%　歐元兌美元見1.06

美匯指數報106.03；港匯見7.8189；離岸人民幣(CNH)報7.3076；美元兌日圓報148.83；歐元處1.0600；英鎊報1.2192。金價報1,915.33美元。油價跌1.2%，布油報90.8美元，紐油處88.57美元。比特幣見26,236美元。道指期貨跌109點。

焦點數據：

21:00 美國7月FHFA樓價指數

21:00 美國標普/Case-Shiller20大城市樓價指數

22:00 美國9月里奇蒙儲行製造業指數

22:00 美國8月新屋銷售

22:00 美國9月經濟諮詢委員會消費者信心指數

●港股低開低走，恒生指數全日收報17,466點，跌262點或1.5%，主板成交近825億港元。

-恒指公司：按市場趨勢製作新指數，客戶偏好高息等主題。

-恒指公司：股份納入指數有規矩，強調做法客觀。

-耀才員工享免按免息認購綠債，保證「無得輸」。

-新股專輯：途虎收市炒高逾5%。

內地經濟：

●國新辦發布白皮書：中國「不是要取代誰打敗誰」。

●調查：受累經濟低迷，32%內地客外遊意願減。

●人行前顧問：樓市復甦需時一年，獻計紓緩爛尾危機。

●歐盟調查中國電動車補貼或引起關稅戰，最大輸家可能係...

香港經濟：

●中銀又加定存息睇齊滙豐！6個月享4.5厘，美元最高5.2厘。

●金管局阮國恒：港銀貸款未見高度集中內房民企。

●金管局透過貼現窗向銀行提供13.9億港元。

●黃偉綸：對香港未來感樂觀，續推動央行數碼貨幣等。

●香港與瑞士展開金融合作對話，就重要議題交換意見。

●仲量聯行：8月甲級商廈空置率12.8%，中環及港島區升。

●水盡鵝飛！內地業務乾塘，呢類專業人士亦要丟飯碗...

外地經濟：

●美銀：日股明年續彈，推動股票銷售。

●日財相出口術，YEN價照穿149關，11個月最弱。

●房企陷困非中國獨有問題，歐洲大國一樣有新盤爛尾...

●摩通戴蒙：全球未為7厘息做好準備，對印度樂觀有原因。

●穆迪：美國政府倘停擺，信用評級恐有負面影響。

企業消息：

●ChatGPT進化到更似蘋果AI助理Siri，到底有咩新功能？

●高盛兩隻Apple認股證明日上市。