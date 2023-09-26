富途毛君豪：淺談投資收息之道

若然投資者嫌綠債不夠分，其他收息渠道亦包括銀行定存，近日多家銀行港元定期存款利率已經調升至高達4厘多，個別中小型銀行提供的息率甚至更吸引，有些銀行更提供超短年期之超高定期回報，但定存往往受到所需存款金額或/及年期或/及戶口類別等所限制，投資者則要注意。

由於以上收息工具屬不同類型的投資產品，投資者不應將預期所得回報直接作比較，理應審視自己的投資組合去權衡怎樣配置收息工具才是正確投資收息之道。

富途交易部高級分析師 毛君豪

(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)