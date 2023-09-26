富途毛君豪：淺談投資收息之道
2023年09月26日 16:22
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距離新一批2023年綠債認購僅餘2日時間(9月28日截止)，預期今次認購的反應不比上一批綠債(04252)遜色。上一批綠債若然持有至到期的話，便可收盡債券之100港元票面值加三年累計之利息。現時打算趁低買入上一批綠債的投資者可獲得約年利率4.8厘的總回報(註：現價至100港元之賺幅及累計利息)，與新一批綠債保底息4.75厘相若。因此抽新一批綠債，舊的那批不用止蝕，建議持有到到期；而有閒錢的投資者亦可趁本周追入新債，作為較平穩的資產配置。
若然投資者嫌綠債不夠分，其他收息渠道亦包括銀行定存，近日多家銀行港元定期存款利率已經調升至高達4厘多，個別中小型銀行提供的息率甚至更吸引，有些銀行更提供超短年期之超高定期回報，但定存往往受到所需存款金額或/及年期或/及戶口類別等所限制，投資者則要注意。
股票收息是風險相對較高的選擇，如有意收納，由於沙特及俄羅斯均持續表示願意減產，中海油(00883)可看高一線。不過現時處於息口敏感的時候，表現可能波動。
由於以上收息工具屬不同類型的投資產品，投資者不應將預期所得回報直接作比較，理應審視自己的投資組合去權衡怎樣配置收息工具才是正確投資收息之道。
富途交易部高級分析師 毛君豪
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