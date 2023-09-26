陳永傑：救樓市促交投　撤辣要及時

為了增強股票市場流動性，早前港府成立「促進股票市場流動性專責小組」，筆者認為股市固然是香港經濟命脈，樓市何嘗不是？要搞好香港經濟，一定要股樓並行，建議政府亦需要成立「促進物業市場流動專責小組」。

看一個城市的物業流動量，以二手成交量作根據最為準確。根據中原地產研究部資料顯示，今年首八個月二手私人住宅登記22,552宗，是同期有紀錄以來第三低，並已連續5個月二手登記低於3,000宗。上一個低位是2016年，首8個月錄得19,618宗二手私人住宅登記，當年是政府銳意加辣壓抑需求，分別將非港人購買住宅稅調高至30%，以及港人購買第二個住宅物業印花稅，調高至15%。如今卻是因為經濟下行，加上辣稅的緊箍咒，令物業市場流通量少之又少。

市場一直有聲音倡議減股票印花稅，以增加股市流動性，為促進物業市場的流動性，筆者亦建議調低物業印花稅，為樓市「減辣」。根據中原城市領先指數CCL，現時香港二手樓價已較高位回落15%，個別更跌逾20%。不少於高位入市的業主向筆者哭訴，於經濟下滑的環境下，他們需要物業套現周轉，可惜現時轉手，需蝕讓15%之餘，更需要付上樓價10%的懲罰性額外印花稅，蠶食了物業套現的能力。

根據稅局資料，今年上半年額外印花稅所涉宗數只有85宗，創11年半新低，相信是因為三年內入市的業主皆需蝕讓離場，根本沒能力再額外繳付額外印花稅稅款而擱置出售計劃。

內地四大主要城市：深圳、廣州、上海、北京於9月份落實認房不認貸，變相為買第二套房鬆綁，市傳上海自政策落實後，睇樓量升逾倍，而深圳日前亦取消了港人購買商用物業的限制。香港作為特區城市，相信亦具備與內地同步減辣的條件。事實上，香港樓市早已炒風不再，現存的辣招就等於退了燒仍食退燒藥，令樓市「發冷」。建議港府於考慮激活股市之時，同時激活樓市，始終物業是港人儲存大部分財產的地方，影響深遠，樓價已下調15%，要救市需要及時，免樓價崩壞時想救也太遲。相信股樓興旺之時，也不需搞甚麼夜經濟，市民將自發興高采烈地出來慶祝。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑