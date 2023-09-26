金管局阮國恒：銀行短期料推即時欺詐監控系統

金管局副總裁阮國恒表示，數碼詐騙已成為全球性問題，裁至今年6月底，執行部門接獲的詐騙案按年增加52%，相信實際數字遠高於該水平；全球各地亦看見類似的罪案飆升，認為非常具挑戰性。

阮氏出席香港銀行家峰會時透露，已要求所有本地零售銀行在9月底前進行「對潛在欺詐活動的即時監控」，預料數天內銀行將推出各自的即時欺詐監控系統，目前正考慮實際加強對潛在欺詐交易的監控，包括執法機構與銀行之間的資訊交流，目前全港28家零售銀行已全部加入反訛騙及洗黑錢情報工作組平台，亦推出FINEST平台在銀行間交流資詢，下階段會擴展至更多銀行，並分享與公司帳戶客戶相關的訊息，再下一步則探索是否擴展到個人帳戶資訊。

近日JPEX事件全港關注，阮國恒強調，金管局希望推動香港成為金融科技中心，並擁抱虛擬資產領域所帶來的機械，當局正研究分布式分類帳技術(DLT)及代幣化技術，將切底改變金融機構及資本市場的交易方式。他認為，DLT及代幣化有潛力提升交易的穩健程度及效率，相信相關技術在未來5年間令經濟活動發生改變，「不要只關注過去兩星期發生的事情」。