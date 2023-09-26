【產經直播】港股弱勢見今年低 尋底之旅未完？
2023年09月26日 16:30
東網電視更多新聞短片
隔晚美股靠穩，聯邦政府停擺風險增，聯儲局態度又偏鷹，美債息高企，加上市場觀望本周五(29日)公布的8月份PCE物價指數，眾多因素左右之下，美股會調整未完？
另一面，港股則維持弱勢，繼上日(25日)急挫逾300點後，周二(26日)再跌，更創出今年低位，今早低開67點後，跌勢擴大，最多跌349點，低見17,379點，收報17,466點，跌262點。北水周三(27日)起暫停，港股會繼續破底？
美債息向上利淡科網股，科指距離7月底高位4688點，已回吐近兩成。國家新聞出版署發布9月國產網絡遊戲審批信息，共有89款遊戲獲批，騰訊(00700)、網易(09999)未見有遊戲上榜。騰訊向下逼近300元關；有傳阿里巴巴(09988)旗下菜鳥最快下周遞表申請赴港IPO，股價好淡爭持，科指現水平可博反彈？
車股一蹶不振，龍頭比亞迪(01211)瀉逾4%，「蔚小理」同樣捱沽，蔚來(09866)否認考慮尋求投資者融資30億美元，跌2%；小鵬(09868)新車「2024 款小鵬 P5」正式上市，較老款入門版溢價2,000元人民幣，股價挫3%。車股距離高位已回調不少，可逐步吸納？
《東網Money 18》搵嚟華夏證券行政總裁王榮昆同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請Click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道