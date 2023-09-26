【產經直播】港股弱勢見今年低 尋底之旅未完？

隔晚美股靠穩，聯邦政府停擺風險增，聯儲局態度又偏鷹，美債息高企，加上市場觀望本周五(29日)公布的8月份PCE物價指數，眾多因素左右之下，美股會調整未完？

另一面，港股則維持弱勢，繼上日(25日)急挫逾300點後，周二(26日)再跌，更創出今年低位，今早低開67點後，跌勢擴大，最多跌349點，低見17,379點，收報17,466點，跌262點。北水周三(27日)起暫停，港股會繼續破底？

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